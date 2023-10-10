Москва, 10 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Россия полагает, что ООН могла бы сыграть активную роль в поиске вариантов палестино-израильского урегулирования. Об этом 10 октября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы считаем, что ООН, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта», — заявил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Власти Израиля 8 октября заявили о переводе государства в состояние войны.

Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.

Число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 788.