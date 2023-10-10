Москва, 10 октября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. В пригороде Купянска в Харьковской области военнослужащие Западного военного округа уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ. Об этом «РИА Новости» рассказал командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Разведка засекла движение до 15 боевиков киевского режима в ангарах. Также противник осуществлял доставку продовольствия и боеприпасов, которые предназначались для наблюдательных пунктов на переднем крае.

Цель поразили с помощью гаубицы Д-30 калибром 122 мм. Помимо боеприпасов была уничтожена и живая сила ВСУ, сосредоточенная в ангарах.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении у Торского участка Серебрянского лесничества действиями российских военных, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии были отражены шесть атак штурмовых групп.

Вооружённые силы России на южнодонецком направлении отразили атаку бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 170 военных.