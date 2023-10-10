Москва, 10 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Компания Wildberries намерена запустить опцию дополнительного подтверждения заказа для защиты от «случайных покупок». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что специалисты онлайн-платформы разрабатывают функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами.

«Wildberries запустит в приложении новую опцию, которую можно будет подключить по желанию», — говорится в сообщении. У пользователей будет возможность выбрать способ дополнительного подтверждения — среди вариантов pin-код, а также технологии Face ID и Touch ID.

Уточняется, что разработка таких решений была запущена после того, как ребёнок сделал заказ в приложении своей матери на сумму 250 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, в мае десятки продавцов Wildberries, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 650 млн рублей, собрались у офиса компании в московском бизнес-центре «Демидов». Собравшиеся утверждали, что не оплачивали рекламу и не использовали мошеннические схемы, о которых ранее заявили в Wildberries. Продавцы начали требовать возврата денег в ходе протестов в офисе компании. Ранее стало известно, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке маркетплейса с помощью внешних сервисов. Организации был нанесен ущерб, по предварительным оценкам, на 650 млн рублей.

Ранее маркетплейс Ozon в Ростове-на-Дону запустил сервис онлайн-объявлений частных лиц. Объявления на предоставленной онлайн-площадке могут размещать как частные лица, так и продавцы Ozon для реализации уценённых товаров. Пользователи смогут размещать фотографии товара и его описание, в общей выдаче объявления будут оснащены специальными виджетами.