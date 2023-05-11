Москва, 11 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Десятки продавцов Wildberries, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 650 млн рублей, собрались у офиса компании в московском бизнес-центре «Демидов», сообщает РЕН ТВ.

Кадр из видео Протесты продавцов Wildberries

Собравшиеся утверждают, что не оплачивали рекламу и не использовали мошеннические схемы, о которых ранее заявили в Wildberries. Продавцы начали требовать возврата денег в ходе протестов в офисе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке маркетплейса с помощью внешних сервисов. Организации был нанесен ущерб, по предварительным оценкам, на 650 млн рублей.

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Сообщается, что услугами так называемого серого продвижения воспользовались около 300 продавцов, которым злоумышленники предложили свои услуги через специальный Telegram-бот.