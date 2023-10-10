Владивосток, 10 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Жителя Приморского края арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Он передавал информацию украинской военной разведке, сообщили 10 октября в региональном управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа. Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Он передавал представителю этой структуры собранные сведения об объектах военной инфраструктуры в своём регионе.

Приморец осознавал, что переданную им информацию противник может использовать против России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия», сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (275 УК РФ). Мужчина задержан и помещён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Южно-Сахалинске арестовали 57-летнего местного жителя, который намеренно пошёл на контакт с представителем украинских спецслужб, чтобы действовать против России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до восьми лет лишения свободы.