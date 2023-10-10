Москва, 10 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Все попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными, рассказал командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник пытался атаковать… Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо», — сказал он «РИА Новости».

Российский военный добавил, что разведка также сообщает о дефиците тяжелой техники ВСУ на данном участке.

«Основное мы выявляем и уничтожаем», — добавил Медведь.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой отправились подготовленные НАТО и вооружённые Западом бригады, и вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировалотсутствие результатов у украинских войск.

Министр обороны России Сергей Шойгу позднее сообщил, что с момента начала своих действий ВСУ потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения, а для сокрытия своих неудач начали атаковать гражданские объекты, пытаясь выдать это за военные успехи.