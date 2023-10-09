Донецк, 9 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Военнослужащие Южной группировки войск сорвали контратаку украинской армии, уничтожив их временный пункт дислокации. Об этом сообщил командир взвода операторов БПЛА.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на южнодонецком направлении после штурма укрепрайона противника ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции.

Командир взвода, слова которого приводит «РИА Новости», пояснил, что в одном из домов, который расположен около позиции российских военнослужащих, начали скапливаться бойцы ВСУ, чтобы контрштурмом вернуть утраченное.

Он добавил, что было принято решение об артиллерийском ударе для уничтожения живой силы противника, в этом помещении командование ВСУ концентрировало силы для контратаки на позиции, которые ранее отбили российские военные.

Как передавало ИА Регнум, ранее на южнодонецком направлении российские бойцы подбили украинскую боевую машину пехоты и несколько десятков военных ВСУ. Кроме того, появилась информация, что Вооружённые силы России отразили шесть атак противника в районах северо-восточнее Никольского, западнее Новодонецкого, западнее Старомайорского и севернее Приютного. В районе Приютного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ. Огнём артиллерии уничтожили станцию РЭБ и автомобильную технику с живой силой в районах Новомихайловки и Константиновки.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемые артиллерийские орудия «Гиацинт-Б» и Д-20, а также четыре минометных расчёта. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские подразделения уничтожили самоходную артустановку «Гвоздика» в районе Катериновки.