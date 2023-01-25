Москва, 25 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Поставляемые Киеву американские основные боевые танки M1 Abrams будут уничтожены точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Агентству ТАСС он также пояснил, что Вашингтон не может оправдывать поставку наступательного вооружения «аргументами об «оборонительных вооружениях».

Public Domain/ТАСС Танк Abrams

М1 Abrams — это основной американский танк, который выпускается серийно с 1981 года. Он относится к третьему послевоенному поколению танков. Машина состоит на вооружении армии и морской пехоты США, ее эксплуатируют еще несколько армий мира. Модернизированные танки M1 Abrams оснащены гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров и газотурбинным двигателем мощностью в 1500 лошадиных сил. Заряжающий может перезарядить орудие за три секунды, пишет 19FortyFive.

Ранее о том, что США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, известило американское издание Politico. Заявление об отправке бронемашин Киеву президент США Джо Байден должен сделать сегодня, 25 января. Таким образом, Вашингтон выполнит требование Германии, необходимое для отправки Киеву Leopard.

Gage Skidmore Джо Байден

«Подвижки в вопросе о передаче Киеву тяжелых вооружений произошли всего несколько дней назад, после того, как правительства Польши и Англии публично потребовали изменения позиции западного альянса в этом вопросе. Варшава и Лондон даже намекнули на возможность выхода из Альянса, чтобы не быть связанными перед Брюсселем обязательствами и начать оказывать помощь Украине самостоятельно. Как следствие, НАТО оказалось перед угрозой раскола», — говорится в статье иранского информагентства Akharin Khabar.

По данным CNN, американскую технику Украина может получить не раньше чем через год. Дело в том, что «Абрамсы» не будут передаваться из существующих запасов США, скорее всего, закупка будет организована через фонд «Инициатива содействия безопасности Украины». А потом машины ещё надо будет отремонтировать.

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Замминистра обороны США Колин Каль говорил о том, что Вашингтон не хочет давать украинцам оборудование, которое не может ремонтировать, обслуживать и предоставлять в долгосрочной перспективе. Он заявил, что танк «Абрамс» очень сложен, дорог, на нем тяжело тренироваться и у него нет уверенности, что такое вооружение нужно Украине.

Вашингтону нужно отправить Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет, предложил экс-кандидат в американский Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

Lukas Balandis via www. imago-images.de/ТАСС Танки Абрамс на железнодорожной платформе

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В ожидании наступательного вооружения в Полтавской области командованием ВСУ формируется новая механизированная бригада. Штатом этой бригады предусматривается комплектование только иностранными образцами военной техники, полученными от Запада. Ещё одной особенностью новой бригады ВСУ по западному образцу станет включение штатом во все её подразделения натовских советников.

Американские танки Abrams, которые просит Киев, — не проблема для нового Т-90М «Прорыв», он готов выполнять любые задачи. Как пояснил RT замначальника по боевой подготовке танковой дивизии в ЛНР, военные продолжают использовать Т-80 и уже тренируются на только что поступившем Т-90, возможностей у которого намного больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в случае передачи киевским властям танков M1 Abrams они будут уничтожены российскими военными, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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