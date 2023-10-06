Вашингтон, 6 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Современные танки Abrams слишком тяжёлые и уже не смогут доминировать на поле боя в 2040-х годах. Поэтому в США решили отказаться от плана модернизации Abrams до уровня M1A2 SEP v4 в пользу машины следующего поколения. Об этом 6 октября сообщило американское издание The Drive.

Sputnik/РИА Новости Танк M1 Abrams

Специалисты научного совета армии США предложили концепцию нового танка на базе серийного M1 Abrams. В отчёте они отметили, что современные модификации боевой машины массой более 70 тонн не являются тактически, оперативно или стратегически мобильными, поэтому целесообразно продумать снижение веса танка следующего поколения без ущерба для его характеристик.

Так, танк весом 55–60 тонн может получить гибридную силовую установку, пушку калибра 130 мм и системы более современной защиты. Экипаж танка «пятого поколения» уменьшат до трёх человек и разместят изолированно, в корпусе. Двигатель планируют сделать гибридным.

Не исключено, что предпримут ещё более радикальные меры по снижению веса и вес новых боевых машин не будет превышать 35–40 тонн.

В отчёт консультационного органа представили изображение, демонстрирующее возможный облик будущей машины. Танк на иллюстрации отличается низкопрофильной башней и дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом и противотанковым ракетным комплексом. Но пока это лишь предварительные проработки.

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил американские танки Abrams с детской педальной машинкой. По его мнению, модернизированный Т-72 — это настоящая мощь. Это усовершенствованный, улучшенный, комфортный и удобный танк, пояснил глава Чечни.

Как подчеркнул Кадыров, танк превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что поставляемые Киеву американские основные боевые танки M1 Abrams уничтожат точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники.

М1 Abrams — это основной американский танк, который выпускают серийно с 1981 года. Он относится к третьему послевоенному поколению танков. Машина состоит на вооружении армии и морской пехоты США, её эксплуатируют ещё несколько армий мира. Модернизированные танки M1 Abrams оснащены гладкоствольной пушкой калибра 120 мм и газотурбинным двигателем мощностью в 1500 лошадиных сил. Орудие машины можно перезарядить за три секунды.