Москва, 9 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре российских гражданина официально числятся в Израиле пропавшими без вести после нападения на страну палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщили 9 октября в посольстве РФ в Израиле.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Пресс-секретарь посольства Мария Рязанова уточнила, что по состоянию на 16:00 мск нет подтверждённых данных о том, что кто-то из граждан России погиб. Родственники сообщили о девяти россиянах, которые не выходят на связь.

«Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — сказала ТАСС Рязанова.

Она добавила, что среди тех, с кем пропала связь, есть и постоянно проживающие в Израиле, и те, кто прибыл в страну на время.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией о согражданах, пострадавших в результате атаки радикального движения ХАМАС на Израиль и ответных действий ЦАХАЛ. Российские дипломаты находятся в контакте с обеими сторонами конфликта. Власти РФ призвали граждан воздержаться от поездок в Израиль.

В российском загранучреждении при Палестинской национальной администрации сообщили, что не получали данных о пострадавших или погибших гражданах РФ, информация о возможном похищении россиянок палестинскими боевиками проверяется.

В ходе конфликта погибли, как сообщила радиостанция Kan, 800 израильтян, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о более чем 500 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.