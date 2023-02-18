Стефанчук: Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО в июле
Спикер Рады заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе
Киев, 18 февраля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить приглашение в Североатлантический альянс уже в июле текущего года. Об этом 18 февраля заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.
«Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в альянс», — сказал он.
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Стефанчук подчеркнул, что вопрос, связанный с приглашением Украины в Североатлантический альянс, обсуждался на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, что саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны быть готовы к тому, что противостояние с Россией продлится очень много лет.