Москва, 9 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало новый список участников биологических программ США на Украине. Об этом 9 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

(сс) Dean Calma. IAEA

Он отметил, что список участников американских военно-биологических программ дополнился представителями госорганов и частных компаний США и Украины, задействованных в реализации исследований двойного назначения.

Среди них — Томас Вол, Кэвин Оливал, Татьяна Кирьязова и Михаил Усатый.

Вол является вице-президентом и представителем компании Black & Veatch на Украине. Он курировал внедрение электронной системы ПАКС для контроля за биологическими агентами и материалами.

Оливал — вице-президент по исследованиям EcoHealth Alliance, принимал участие в проектах американского минобороны по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.

Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Она курировала совместные с США исследования патогенов на базе противочумного института в Одессе.

Усатый — заместитель начальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ. С 2018 года он курировал работы в рамках проектов агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA).

Как отметил Кириллов, информация об организаторах и участниках военно-биологических деятельности будет передана в Следственный комитет РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, Кириллов сообщил, что Вашингтон начал расследование в отношении компании Prestige Biotech, данные о незаконных биологических экспериментах которой обнародовала Россия. Он отметил, что сразу три комитета Конгресса США стали изучать деятельности компании. По его словам, Prestige Biotech приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животных. Документы доказывают наличие опасных биоматериалов на объектах и их ненадлежащее хранение, а также грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными.