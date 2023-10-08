Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве образовались гигантские очереди из желающих улететь из Израиля из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Кадры обстановки публикуют в соцсетях.

Кадр из видео

Многие международные рейсы отменили на фоне ракетных атак.

При этом в МИД Израиля сообщили, что местные авиакомпании увеличили число авиарейсов в Тель-Авив из других стран, чтобы израильские граждане, которые хотят вернуться домой, смогли это сделать.

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Авиакомпания Red Wings 7 октября временно сократила количество полётов между Россией и Израилем. По соображениям безопасности авиакомпания приняла решение перенести рейсы в Тель-Авив.

Росавиация 8 октября объявила о вводе ограничений на ночные рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией. Авиакомпании получили указания по предоставлению пассажирам задержанных или отменённых рейсов необходимых услуг, в том числе возможности по возврату и обмену билетов.

Утром 7 октября в министерстве обороны Израиля объявили о «готовности к войне» после обстрелов со стороны сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы. В ответ на удары со стороны сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС. Количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 400 человек. Ранения получили более двух тысяч. При этом в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 ранены.

Вечером 7 октября власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций.