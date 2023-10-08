Москва, 8 октября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили украинскую боевую машину пехоты (БМП) и несколько десятков военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил 8 октября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Уничтожена БМП и несколько десятков националистов», — говорится в заявлении.

В Минобороны России также сообщили, что на южнодонецком направлении российские бойцы отразили шесть атак ВСУ в районах северо-восточнее Никольского, западнее Новодонецкого, западнее Старомайорского и севернее Приютного.

Кроме того, в районе Приютного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ. Огнём артиллерии уничтожили станцию РЭБ и автомобильную технику с живой силой в районах Новомихайловки и Константиновки.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемые артиллерийские орудия «Гиацинт-Б» и Д-20, а также четыре минометных расчёта. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские подразделения уничтожили самоходную артустановку «Гвоздика» в районе Катериновки.

В российском оборонном ведомстве заявили 8 октября, что потери ВСУ за минувшие сутки составили до 420 военных на южнодонецком, донецком, херсонском и запорожском направлениях. По данным ведомства, на южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Российские военные также ликвидировали на этом направлении две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.