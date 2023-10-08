Москва, 8 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно 8 октября.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения ‎о военном округе Вооружённых сил Российской Федерации ‎от 19 апреля 2017 года», — говорится в пояснениях к законопроекту.

При этом также предлагается включить в границы Ленинградского военного округа Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области и Ненецкий автономный округ.

«Вступление в силу данного указа позволит внести изменения и включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа для оптимизации системы управления», — говорится в проекте.

Как сообщало ИА Регнум, новые территории России станут частью Южного военного округа в 2024 году. С 1 марта следующего года в зону ответственности ЮВО войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. По проекту указа предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов России.

О том, что новые регионы страны вошли в зону ответственности ЮВО, стало известно в феврале, в соответствии с обновлённой картой военных округов на сайте Минобороны.