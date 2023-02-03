Москва, 3 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа. Об этом свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны России.

Владимир Югасов ИА REGNUM Военные округа России с 3 февраля 2023 года

По информации пресс-службы Минобороны России, зона ответственности каждого военного округа включает часть территории Российской Федерации и зарубежные территории.

«В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав Российской Федерации новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил России объединений Народной милиции ЛНР и ДНР», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по информации Минэкономразвития, благодаря воссоединению новых регионов с Россией прирост в металлургии составит 20%, в угле — 6%, по зерну — более чем 10%.

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