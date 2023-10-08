Москва, 8 октября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в результате ударов по позициям ВСУ уничтожили пусковые установки тактического ракетного комплекса «Точка-У» и зенитно-ракетного комплекса «С-300», сообщила 8 октября пресс-служба Минобороны.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«В районе населённого пункта Пересечное Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного Комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении.

Уничтоженный ЗРК «С-300» находился возле села Соколовка в Николаевской области, добавили в министерстве.

Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили три ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант ракеты комплекса «С-200».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Минобороны России сообщили о трёх сбитых ракетах комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области. Ракеты уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

Днём ранее, 6 октября, в военном ведомстве сообщили, что за неделю российские подразделения в ходе боёв с ВСУ уничтожили 31 танк и другую бронированную технику, 53 единицы средств артиллерии, РСЗО «Град» и 34 автомобиля. Также за неделю украинская армия на четырёх направлениях потеряла более 3,3 тыс. военных.