Москва, 6 октября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за неделю на четырёх направлениях более 3,3 тыс. военных, сообщил 6 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на донецком направлении в результате боевых действий противник потерял более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На южнодонецком направлении потери ВСУ за неделю составили свыше 755 военных ВСУ убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии.

На купянском направлении потери ВСУ составили свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.