Вашингтон, 8 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. США подтолкнут Украину к проведению мирных переговоров даже без участия главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 8 октября заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

По мнению эксперта, в скором времени американские власти вынудят Киев начать переговоры с Россией, заявив, что у США заканчиваются запасы военной помощи Украине, так как Запад оказался не готовым к такому конфликту.

«Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдёт на это, то будет кто-то другой, но конец близок», — сказал Макговерн.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября американский военный аналитик Шон Белл написал, что Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией, так как западные страны прекращают оказывать помощь Киеву. Он подчеркнул, что ВСУ за четыре месяца контрнаступления понесли огромные потери и не добились успеха, а страны Запада столкнулись с экономическими проблемами из-за слишком больших трат на помощь Киеву.

Ранее в этот же день обозреватель Asia Times Стивен Брайен отметил, что Украине стоит заключить мир с Россией, пока у Киев не закончились все ресурсы. По мнению эксперта, если бы мирные переговоры начались сегодня, Зеленский смог бы сохранить контроль над пятью важнейшими городами: Харьковом, Киевом, Днепропетровском, Одессой и Львовом, а ВСУ остались бы боеспособны.

Президент России Владимир Путин 5 октября рассказал, где остановится проведение спецоперации. Глава государства подчеркнул, что дело в данном случае не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России.