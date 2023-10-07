Вашингтон, 7 октября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Лидеру киевских властей Владимиру Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией, поскольку Запад прекращает поддерживать Украину, заявил американский военный аналитик Шон Белл в статье, опубликованной 7 октября Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Западная общественная поддержка войны ослабевает, а запасы оружия ограничены», — отметил эксперт.

Он указал на то, что после четырёх месяцев контрнаступления ВСУ украинская сторона понесла огромные потери, но так и не смогла серьёзно изменить линию соприкосновения. В то же время западные страны столкнулись с экономическими проблемами из-за слишком больших трат на помощь Киеву. Теперь там больше озабочены внутренними проблемами.

Белл считает, что если Украина не смогла добиться успеха летом, то дальнейшая западная помощь ослабленной украинской армии будет способствовать только затягиванию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября стало известно, что глава комитета палаты представителей США по внешней политике Майкл Маккол и сенатор Джим Риш направили письмо американскому президенту Джо Байдену с призывом сообщить, не ведутся ли переговоры с Россией по Украине. Он также попросили объяснить, как будет определяться победа или поражение в конфликте.

Газета The Washington Post 7 октября сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг попросили западных журналистов не акцентировать внимание на провале контрнаступления ВСУ. Журналисты также отметили, что украинская сторона публикует всё меньше информации о ходе боёв, а заявления Киева об успехах чаще всего не получается проверить.