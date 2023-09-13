Москва, 13 сентября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Клубы НХЛ не учитывают национальность при выборе игроков, заявил хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в опубликованном 13 сентября интервью газете «Известия», отвечая на политические заявления известного чешского вратаря Доминика Гашека.

Сергей Бобылев/ТАСС Хоккеист Александр Овечкин

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за отсутствие санкций в отношении российских игроков. Он также заявлял, что будет требовать отстранения спортсменов из Белоруссии и России от участия в международных турнирах.

«Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — сказал Овечкин.

Хоккеист также одобрительно высказался об НХЛ, которая не поддаётся политическому давлению и не присоединяется к санкциям в отношении российских хоккеистов.

«Молодцы. Везде бы так было», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Овечкин рассказал, что пока не определился с планами на будущее — впереди ещё три года контракта. Вместе с тем он не исключил, что может стать, к примеру, министром спорта России. По словам спортсмена, на этой должности его видит хоккеист и тренер Владимир Крикунов.