Вашингтон, 8 октября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Предстоящие выборы спикера палаты представителей США являются серьёзной угрозой для продолжения оказания США помощи Украине. Об этом 7 октября заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению Уотсон, продолжение помощи Вашингтона Киеву из-за обсуждения республиканцами кандидатуры будущего спикера палаты представителей «висит на волоске».

Вопрос продолжения оказания поддержки Украине становится всё более спорным в Конгрессе, а снижение числа сторонников помощи Киеву среди членов Республиканской партии является отражением настроений в американском обществе, отметила обозреватель.

«Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября полковник Генштаба украинской армии Геннадий Коваленко заявил, что ВСУ полностью зависят от помощи США и им необходимо её продолжение. По его мнению, украинский конфликт скоро не закончится.

Газета Politico 4 октября написала, что представители Киева в частных беседах после отставки Маккарти высказывают крайнюю обеспокоенность по поводу продолжения оказания американской помощи Украине. Журналисты издания отметили, что в публичных заявлениях украинские чиновники пытаются принизить влияние политического кризиса в США, однако в частных они высказывают страх и замешательство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США — это временное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон продолжает сохранять вовлечённость в украинский конфликт.