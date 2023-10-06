Киев, 6 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Украинские войска полностью зависят от помощи Соединённых Штатов, и им крайне нужно продолжение поставок американского оружия. Об этом 6 октября заявил полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с внешнеполитическим обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнатиусом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы на 100% зависим от Соединённых Штатов», — сказал он.

Коваленко отметил, что ВСУ необходимо продолжение и, может быть, даже расширение американской военной помощи. По его словам, конфликт не закончится в скором времени.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября газета Politico написала, что представители киевских властей в частных беседах после отставки спикера палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти высказывают крайнюю обеспокоенность по поводу продолжения оказания помощи Украине Вашингтоном. По словам журналистов, в публичных заявлениях пытаются принизить влияние политического кризиса в США, однако в частных беседах выказывают страх и замешательство.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон, ранее одобренный Конгрессом, который позволяет продолжить финансирование работы федерального правительства страны на 45 дней. В этом документе не предусмотрено средств для продолжения финансирования Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США — это временное решение. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает сохранять вовлечённость в украинский конфликт.