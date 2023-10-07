Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля отбила у боевиков палестинского движения ХАМАС захваченную ранее военную базу Реим на юге страны. Об этом сообщило The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание также сообщает о новых ракетных ударах с палестинской стороны, слышны взрывы в Тель-Авиве. Также сирены включили во многих других населённых пунктах Израиля.

В связи обострением конфликта в регионе на 8 октября назначили внеочередное заседание Совбеза ООН. Бои начались утром 7 октября. Сначала со стороны сектора Газа по Израилю запустили тысячи ракет, потом палестинские боевики захватили ряд израильских населённых пунктов и военных баз.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвали происходящее войной и заявили о готовности вести её. Израильские ВВС нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории, из центральной части страны к очагам конфликта стягивают силы.

Политолог-международник Аббас Джума в беседе с ИА Регнум заявил, что атака ХАМАС стала колоссальным ударом по репутации «Моссада» и по всей госбезопасности Израиля. Он отметил, что палестинцы серьёзно пошатнули образ израильских спецслужб и армии. Эксперт считает, что целью атаки была задача показать Израиль слабым.