Нью-Йорк, США, 7 октября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН в связи обозрением палестино-израильского конфликта назначили на 8 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внеочередной Совбез назначен на 15:00 (22:00 мск) по Нью-Йорку в воскресенье», — написал он.

Обращение о проведении заседания Совбеза ООН направила Мальта, призвав провести встречу за закрытыми дверями.

Боестолкновение между израильскими силами и боевиками палестинского движения ХАМАС началось утром 7 октября. Сначала по территории Израиля нанесли множество ракетных ударов, также палестинские отряды стали нападать на израильские объекты. ХАМАС также смогло нанести мощный удар по второй по мощности электростанции.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что готова вести войну с палестинской стороной. Израильские ВВС нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории.

Минздрав Палестины сообщил о 161 погибшем, а также о ранении более 930 человек. В Израиле, по последним данным, сообщили, что с их стороны погибло более 100 человек и свыше 900 получили ранения.