Вашингтон, 7 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Несколько американских конгрессменов обратились с призывом к президенту Джо Байдену уведомить палату представителей о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с Россией об окончании конфликта. Об этом говорится в письме главы комитета палаты представителей США по внешней политике Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, направленном главе Белого дома.

Игорь Михалев/РИА Новости

Как считают конгрессмены, выдержки из письма которых привело «РИА Новости», действующая американская администрация не сумела сформулировать стратегию помощи Украине, которая является для Вашингтона более приоритетной, чем американские интересы.

Маккол с Ришем при этом высказали обеспокоенность слухами о якобы возможных тайных дискуссиях с представителями Москвы, в которых не принимает участие украинская сторона.

«Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению военного конфликта… и всех ваших мерах по взаимодействию с Россией», — говорится в послании.

Законодатели также попросили Байдена определить, как выглядят «победа Украины» и «поражение России» в конфликте, и добавили, что ждут ответа от Белого дома не позднее 6 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 октября обозреватель британского издания The Guardian Стивен Вертхайм написал, что сохранение суверенитета Украины соответствует интересам США и НАТО, однако Байдену стоит перестать поддерживать претензии Киева на Крым. По мнению журналиста, дальнейшая перспектива поддержки Украины со стороны США на фоне провала контрнаступления ВСУ стоит под вопросом.

Ранее в этот же день экс-президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика администраций бывшего главы Белого дома Барака Обамы и действующего американского лидера подтолкнула Россию и Китай к сближению. По утверждению Трампа, будучи главой Белого дома, он никогда бы не допустил такого сближения и украинского конфликта.