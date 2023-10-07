Москва, 7 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Около трети россиян (32%) предпочитают хранить свои сбережения «под матрасом», однако большая часть (46%) всё-таки хранит их в банках. Это следует из опубликованных 7 октября результатов социологического исследования Anderida Financial Group.

Олег Елков/ТАСС

«Сегодня дома хранить сбережения предпочитают 32% респондентов. Столь существенную долю можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенности в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно. Также есть та категория, которая боится блокировки средств. Нельзя упускать из внимания и психологическую проблему, и убеждение, что дома надежнее», — процитировало результаты исследования «РИА Новости».

При этом 46% россиян выбрали хранение денег в виде банковских вкладов, из этого числа 42% имеют по одному вкладу, у 25% граждан по два депозита, у 10% — три вклада, у 8% — четыре вклада, и ещё у 15% — по пять и более депозитов.

Десятая часть жителей России хранит сбережения и дома, и в банке, а ещё 12% — хранят их в виде ценных бумаг. Наиболее популярная цель хранения (42%) — «на всякий случай, про запас», далее следуют: на старость (25%), на дорогостоящую покупку (18%), на образование детей (9%) и по другим причинам (6%).

Только у 40% россиян сбережения позволят покрыть расходы на протяжении более трёх месяцев, средний размер сбережений составляет около 250–300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 августа поручил правительству и Центробанку сделать стартующую в 2024 году программу добровольных долгосрочных сбережений максимально удобной для россиян. Глава государства отметил, что это позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненным ситуаций.

ВЦИОМ 21 августа выяснил, что свыше четверти (27%) россиян не имеют сбережений. Имеющие свободные деньги граждане предпочитают хранить их в рублях (68%).