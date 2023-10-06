Севастополь, 6 октября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 6 октября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В то же время оперативный штаб Республики Крым сообщил о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли вечером 5 октября, до этого жителей города предупреждали о вероятной опасности 3 октября.

Развожаев 25 сентября сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили ракету над Севастополем в районе аэродрома Бельбек. Тогда также временно перекрыли движение по Крымскому мосту.