В Севастополе объявили воздушную тревогу
Севастополь, 6 октября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 6 октября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА Регнум
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
В то же время оперативный штаб Республики Крым сообщил о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.
Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли вечером 5 октября, до этого жителей города предупреждали о вероятной опасности 3 октября.
Развожаев 25 сентября сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили ракету над Севастополем в районе аэродрома Бельбек. Тогда также временно перекрыли движение по Крымскому мосту.