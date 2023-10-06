Севастополь, 6 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Руководство Севастополя отменило воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

Развожаев добавил, что в районе Севастопольской бухты поднимается дым — средство маскировки. Губернатор отметил, что несмотря на неприятный запах, угрозы дым не несёт.

Режим тревоги в Севастополе сохранялся около получаса, его объявили в 18:42 6 октября. На это время приостановили движение автомобилей на Крымском мосту. В настоящее время его возобновили.

Воздушную тревогу в Севастополе также объявляли накануне. Кроме того, в городе горожан предупреждали о возможном обстреле 3 октября.