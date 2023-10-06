Айова-Сити, США, 6 октября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Инцидент с автомобилем политика и кандидата в президенты США Вивека Рамасвами в штате Айова полиция назвала случайным ДТП, а не намеренным нападением. Об этом сказано в распространённом 6 октября заявлении пресс-службы полиции штата.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция

«В социальных сетях сообщалось, что два человека намеренно врезались в машину Рамасвами и скрылись с места происшествия. Наше расследование не нашло доказательств, подтверждающих это», — сказано в сообщении полиции.

Как установили правоохранители, виновница ДТП не принимала участия в акции протеста, а обедала в ресторане, расположенном рядом с местом инцидента. Авария произошла из-за невнимательности женщины-водителя, она врезалась в автомобиль кортежа кандидата в президенты Рамасвами, когда сдавала назад при выезде с парковки.

Поясняется, что виновница аварии не знала, в кого врезалась, в её действиях не было злого умысла, с места ДТП водитель не уезжала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что протестующие атаковали автомобиль из его кортежа в штате Айова. Очевидцы произошедшего уверяли, что в автомобиль кортежа политика врезался легковой автомобиль, в котором находились два человека 22 и 26 лет. Политика в момент ДТП в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.