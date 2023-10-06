Айова-Сити, США, 6 октября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами атаковали протестующие в американском штате Айова. Об этом 5 октября написал сам политик в соцсети Х (Бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«После цивилизованной беседы с протестующими двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих нужно привлечь к ответственности, но остальных мирных протестующих нельзя делать жертвами поведения двоих злоумышленников», — так прокомментировал инцидент Рамасвами.

Пользователи выложили также несколько видео с участием кандидата в президенты, на которых он активно общается с протестующими. В частности, активисты и Рамасвами разошлись во взглядах на украинский конфликт. Политик сказал, что выход из ситуации нужно искать только через мирные переговоры, но принимать Украину в НАТО нельзя, так как этот шаг приведёт к конфронтации между США и Россией.

«Мы взяли обязательство о том, что НАТО не будет расширяться», — напомнил Рамасвами.

Политик прокомментировал видеозапись с подписью пользователя о том, что призывы к миру закончились атакой на один из автомобилей кортежа, словами «это было иронично».

Как указали очевидцы атаки, в автомобиль из кортежа Рамасвами врезались на автомобиле два человека 22 и 26 лет. Политика в этот момент в автомобиле не было. На опубликованных фотографиях видно, что во внедорожник из кортежа врезался седан одного из протестующих. В итоге у внедорожника пострадал задний бампер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил кандидат в президенты США Рамасвами, визит в США глава Украины Владимир Зеленский совершил только лишь ради денег, а для Вашингтона пришло время «очнуться» и подумать о своих интересах. По мнению Рамасвами, Белому дому надо сосредоточиться на достижении мира на «справедливых условиях» и на продвижении интересов США. Бизнесмен уточнил, что именно он предложил самую чёткую стратегию для достижения этой цели.

Рамасвами считает, что правительство США вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Кандидат пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.