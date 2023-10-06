Москва, 6 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял приглашение главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить республику, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их сегодняшних переговоров в Кремле.

Артем Геодакян/ТАСС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин (слева направо) во время встречи в Кремле

Мирзиёев выразил благодарность президенту и российскому народу за тёплый прием и гостеприимство и пригласил Путина посетить с визитом Узбекистан.

«Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в Кремле прошли переговоры Путина с Мирзиёевым. Президент Узбекистана прибыл в Россию с официальным визитом. Лидеры двух государств тепло поприветствовали друг друга в начале переговоров, пожали руки и обнялись.

Позднее в этот же день глава Узбекистана в ходе переговоров отметил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена. Он добавил, что Россия и Узбекистан достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.