Ташкент, 6 октября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. На борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, умер гражданин России, сообщили 6 октября в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В 14:59 мск лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча. Экипаж воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

«Однако он скончался на борту судна до посадки», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Там уточнили, что погибший оказался гражданином России 1978 года рождения.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля скоропостижно умерла одна из пассажирок рейса Сочи — Челябинск. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании при оказании неотложной медпомощи.

Также в августе в Тюмени скончался летевший рейсом Абакан — Москва пассажир. Мужчина почувствовал себя плохо во время полёта и экипаж принял решение об экстренной посадке в тюменском аэропорту. Скорая помощь приняла мужчину прямо с борта, однако его жизнь спасти не удалось.