Екатеринбург, 1 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Одна из пассажирок самолёта, который следовал рейсом из Сочи в Челябинск, скоропостижно скончалась. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

EDUARD KORNIYENKO /URA. RU/TASS

Отмечается, что Свердловская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти одной из пассажирок на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии».

«На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи — Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», скоропостижно скончалась женщина, 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании в ходе оказания неотложной медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа 2022 года в Тюмени скончался летевший рейсом Абакан — Москва пассажир. Ему стало плохо во время полёта, после чего самолёт совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту. После посадки мужчину прямо с борта приняла скорая помощь, однако его жизнь спасти не удалось.