На борту следовавшего из Сочи в Челябинск самолёта умерла пассажирка
Екатеринбург, 1 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Одна из пассажирок самолёта, который следовал рейсом из Сочи в Челябинск, скоропостижно скончалась. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что Свердловская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти одной из пассажирок на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии».
«На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи — Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», скоропостижно скончалась женщина, 1977 года рождения», — говорится в сообщении.
Также указывается, что прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании в ходе оказания неотложной медпомощи.
Как сообщало ИА Регнум, 2 августа 2022 года в Тюмени скончался летевший рейсом Абакан — Москва пассажир. Ему стало плохо во время полёта, после чего самолёт совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту. После посадки мужчину прямо с борта приняла скорая помощь, однако его жизнь спасти не удалось.