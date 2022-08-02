Тюмень, 2 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Тюмени скончался летевший рейсом Абакан-Москва пассажир. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Tjm.aero Международный аэропорт «Рощино», Тюмень

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» утром 2 августа совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино» по решению командира воздушного судна из-за плохого самочувствия пассажира.

Мужчину после посадки самолёта прямо с борта приняла скорая помощь.

«Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа пассажир самолёта израильской авиакомпании «Эль-Аль», летевший рейсом Тель-Авив — Москва, скончался от сердечного приступа во время полёта.