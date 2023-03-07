Киев, 7 марта, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Украина вышла из соглашения с Россией от 2011 года о совместном контроле на российско-украинской границе. Соответствующий законопроект одобрило правительство Украины. Об этом 7 марта сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Одобрен проект закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе», — написал Мельничук в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также депутаты Верховной рады проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR).

В конце февраля текущего года Киев вышел из трёх соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Так, прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключённого 18 октября 2011 года в городе Донецке.