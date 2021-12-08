Москва, 8 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В настоящее время Украина вышла из около 50 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 8 декабря сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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«На сегодняшний день Киев вышел из порядка 50 соглашений, меморандумов, решений (в рамках СНГ)», — сказал он в интервью РИА Новости.

В то же время, Панкин добавил, что все политически мотивированные решения украинских властей носят прагматичный характер и Киев принимает их, учитывая свою реальную выгоду.

«Так, Украина продолжает оставаться участницей Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Россия по понятным причинам приостановила его применение в отношении Киева (с 1 января 2016 года), но он по-прежнему действует между Украиной и другими государствами зоны свободной торговли», — пояснил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря бывший украинский премьер-министр Анатолий Кинах заявил, что текущих запасов газа на Украине хватит до февраля 2022 года.