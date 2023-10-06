Геническ, Херсонская область, 6 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Соединения группировки российских войск «Днепр» нанесли удар по месту размещения украинской армии под Херсоном, а также уничтожили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-2000» ВСУ. Об этом 6 октября рассказал знакомый с ситуацией источник.

РИА Новости

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: станция РЭР «Пластун-2000» в районе населённого пункта Белозерка и место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Инженерное», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Источник уточнил, что в результате этого удалось вывести из строя две единицы автомобильной техники и экскаватор, ВСУ потеряли 12 человек личного состава убитыми и ещё семь — ранеными.

Он добавил, что в районе островов в дельте Днепра Вооружённые силы России уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ с боекомплектом и расчётом, а у села Николаевка (каховское направление) — 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября пленный украинский военный Илья Прытков рассказал, что командование ВСУ посылает своих подчинённых штурмовать острова в дельте Днепра без достаточной подготовки и без поддержки артиллерии. По его словам, у бойцов украинских войск не было выбора и им приходилось идти на штурмы.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 октября заявил, что российская армия пресекла деятельность двух ДРГ украинских войск на херсонском направлении. За сутки удалось уничтожить до 30 военных ВСУ, гаубицу Д-30 и два автомобиля.