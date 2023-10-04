Вашингтон, 4 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Украинская армия оказалась бессильна перед тактикой «эластичной обороны» Вооружённых сил России, использовавшейся Красной армией ещё во время Великой Отечественной войны. Об этом 3 октября написало американское издание The New York Times.

Александр Река/ТАСС

«Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар», — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что подобная «эластичная оборона» позволяет российской армии контролировать продвижение противника, а затем наносить ВСУ удары по уязвимым местам и возвращаться на позиции.

Военные эксперты в беседе с изданием указали на роль минных полей, сети траншей и танковых заграждений, а также на нежелание НАТО оперативно передавать Киеву истребители и оружие большой дальности.

Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, который специализируется на изучении наземных боевых действий, рассказал, что СССР использовал такую тактику ещё во время Великой Отечественной войны. Он уточнил, что для успешной реализации плана нужно хорошее управление войсками, а также подготовленные части и подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября стало известно, что ВСУ понесли самые крупные потери среди командного состава за всё время спецоперации во время удара ВКС России по штабу отдельной тактической группы «Соледар» в селе Александро-Калиново (ДНР). Командный пункт находился в глубоком тылу и в августе его посещал глава киевского режима Владимир Зеленский. Штаб выявили с помощью космической разведки и ударили по нему высокоточной авиабомбой большой мощности ФАБ-1500.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра «Южной» российской группировки войск Вадим Астафьев рассказал, что украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике в ходе безуспешной попытки атаковать у Клещеевки и Андреевки.

В августе офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис написал, что в сражениях за Артёмовск и Соледар погибли лучшие части украинских войск. По мнению эксперта, это значительно снизило импульс контрнаступления ВСУ, а попытка удержать Артёмовск обернулась ошибкой.