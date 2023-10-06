Москва, 6 октября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Платить повышенную экспортную пошлину будут не только перекупщики дизельного топлива, но и экспортёры мазута и керосина, если они не являются производителями. Список плетельщиков расширило правительство, включив в перечень ряд новых продуктов. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации 6 октября

Так, к бензинам, газойлю, дизтопливу также добавлены уайт-спирит, мазуты, тримеры и тетрамеры пропилена, бензины авиационные, топливо бензиновое для реактивных двигателей. Также в перечень вошли керосин, жидкое топливо для специфических процессов переработки, смесь ароматических углеводородов для использования в качестве топлива, несколько видов неочищенных лёгких масел. Распространится обязанность платить заградительную пошли и на экспортёров смазочных масел, отработанных нефтепродуктов, вазелина, бензола, толуола и ксилола.

В то же время из-под регулирования исключен газойль, используемый для прочих целей, с содержанием серы не более 0,05 мас.%.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 октября в прежнем объёме восстановили топливный демпфер. Такое решение приняли в правительстве для стабилизации внутреннего топливного рынка. Как пояснили в правительстве, изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

Кроме того, правительство сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизтоплива. С целью предотвратить возможный «серый экспорт» власти ввели заградительную пошлину в размере 50 тыс. рублей (ранее она составляла 20 тыс. рублей) за тонну для поставщиков, которые не производят нефтепродукты сами, а закупают на рынке для перепродажи.