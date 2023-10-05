Геническ, Херсонская область, 5 октября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет бойцов штурмовать острова в дельте Днепра без достаточной подготовки и при отсутствии артиллерийской поддержки. Об этом рассказал взятый в плен военный 126-й бригады теробороны ВСУ Илья Прытков, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что у военных не было выбора.

«Был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова, хотя мы понимали, что мы ― мясо, по сути», ― сказал украинский военный.

Прытков добавил, что его подразделение находилось в селе Змиевка на правобережье Днепра под Херсоном. По его словам, с декабря 2022 года командование ВСУ не проводило ротации и доукомплектования новыми военными. При этом в некоторых взводах вместо положенных по штату 25 военных было в полтора-два раза меньше человек.

Он рассказал, что его после мобилизации с другими бойцами вывезли в Одессу, а потом — в Одесскую область, где автоматы им давали подержать, только когда они ходили в караулы.

«Там был балаган, как стадо, нас формировали ещё на этом этапе. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили», ― сообщил пленный.

Он также утверждает, что артиллерийская поддержка отсутствовала, а иногда она была минимальной и не имела никакого значения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября командир артиллерийского расчёта орудия Д-20 бригады с позывным Режиссёр сообщил, что артиллерия бригады береговой обороны российской группировки войск «Днепр» уничтожила опорный пункт украинской армии и склад боеприпасов на херсонском направлении в дельте Днепра.

В конце июля российские военные сорвали планы украинских боевиков по форсированию Днепра. Как сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ночью 31 июля ВС России нанесли упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 сентября заявил, что большая часть военнослужащих ВСУ, по показаниям пленных, отказывается от форсирования Днепра, поскольку опасается неминуемой гибели от огня ВС России.