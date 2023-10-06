Вашингтон, 6 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Американские ВВС сбили турецкий беспилотник в небе над Сирией, заявил 5 октября на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Zuma/TASS Истребитель F-16

Комментируя сообщения СМИ о том, что над территорией Сирии американский истребитель F-16 уничтожил беспилотник ВВС Турции, представитель Пентагона рассказал, почему военные приняли такое решение.

В 07:30 (время местное) 5 октября в Сирии американские военные зафиксировали нанесение ударов дронами ВВС Турции в окрестностях провинции Эль-Хасеке.

Часть ударов беспилотники нанесли по территории оперативной зоны США — приблизительно в километре от расположения американских военных. Те спрятались в укрытиях.

Ориентировочно в 11:30 по местному времени дрон ВВС Турции снова появился поблизости от позиций американских военных.

«Американское командование сочло беспилотник, который теперь находился на расстоянии менее полукилометра от сил Соединённых Штатов, потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40 по местному времени», — рассказал Райдер.

Он добавил, что из американских военных никто не пострадал. Кроме того, в Пентагоне считают, что ВВС Турции не пытались нанести удары по американским позициям.

Представитель Пентагона добавил, что глава ведомства Ллойд Остин обсудил случившееся с коллегой из Турции Яшаром Гюлером, подтвердив, что США и дальше намерены тесно сотрудничать с турецкими военными.

Турецкий телеканал Al-Mayadeen 5 октября сообщил, что в Эль-Хасеке возле поселения Телль-Бейдар американские военные сбили ракетой БПЛА Bayraktar. Беспилотник сбили, когда он находился практически над военной базой США.

Провинция Эль-Хасеке находится, вопреки разрешению руководства Сирии, под контролем американских военных. Также американцы находятся в провинциях Эль-Ракка и Дейр-эз-Зор.

В начале мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США, находясь в Сирии, в том числе в Ракке, занялись формированием из террористов так называемой Армии свободной Сирии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.