Канберра, 6 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Около столицы Австралии Канберры потерпел крушение одномоторный пятиместный самолёт, в результате этого погиб как минимум один человек. Об этом 6 октября сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Sgt. Samuel Fletcher/U. S. Marine/Global Look Press Самолет Cirrus SR22

По информации правоохранителей, одномоторный самолет Cirrus SR22 совершил взлёт в аэропорту Канберры около 15:00 (09:00 мск), но на шестой минуте полёта упал и загорелся.

«Экстренные службы находятся на месте авиакатастрофы со смертельным исходом. Место происшествия оцеплено, и сотрудники полиции <…> пытаются выяснить, сколько пассажиров было на борту самолёта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полиция пока не располагает информацией о владельце самолёта и подробностями о полёте. Бюро транспортной безопасности Австралии (ATSB) начало расследование катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября транспортный самолёт разбился и загорелся при посадке в Мали. Авиакатастрофа произошла около аэропорта города Гао.

Истребитель KF-16 ВВС Южной Кореи 21 сентябряпотерпел крушение при взлёте с аэродрома в городе Сосане в 120 километрах к юго-западу от Сеула. Лётчик сумел катапультироваться и остался жив, его отправили в медучреждение.