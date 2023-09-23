Бамако, 23 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в Мали, сообщил 23 сентября новостной портал Malijet

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«Самолёт разбился недалеко от аэропорта, вскоре он загорелся», — говорится в сообщении.

По данным портала, авиапроисшествие произошло утром вблизи аэропорта города Гао. К месту происшествие выехали спасатели. Других подробностей происшествия не приводится.

В аэропорту города Гао в октябре 2022 года потерпел крушение самолёт Су-25 малийской армии. В результате авиапроисшествия погиб один человек, ещё несколько человек пострадали.