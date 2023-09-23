Самолёт разбился при заходе на посадку в Мали
Бамако, 23 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в Мали, сообщил 23 сентября новостной портал Malijet
Соцсети
«Самолёт разбился недалеко от аэропорта, вскоре он загорелся», — говорится в сообщении.
По данным портала, авиапроисшествие произошло утром вблизи аэропорта города Гао. К месту происшествие выехали спасатели. Других подробностей происшествия не приводится.
В аэропорту города Гао в октябре 2022 года потерпел крушение самолёт Су-25 малийской армии. В результате авиапроисшествия погиб один человек, ещё несколько человек пострадали.