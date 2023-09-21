Сеул, 21 сентября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Истребитель KF-16 ВВС Южной Кореи потерпел крушение во время взлёта на аэродроме в городе Сосан на юго-западе страны. Об этом 21 сентября сообщает агентство Yonhap.

Defense Ministry/Global Look Press

Авиапроисшествие произошло на авиабазе южнокорейских ВВС в 08:20 по местному времени (02:20 мск). Истребитель принадлежал 20-му авиаполку и разбился в 120 километрах к юго-западу от Сеула.

Уточняется, что пилот успел катапультироваться и остался жив, его госпитализировали. Так как инцидент произошёл на территории авиабазы, то пострадавших гражданских лиц на земле нет. Пилот на борту истребителя был один.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Невада два пилота погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолётов. ЧП произошло в момент приземления в Рино во время соревнований по воздушным гонкам.