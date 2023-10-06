Вашингтон, 6 октября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Отрицание западными странами интересов национальной безопасности России может стать причиной начала разрушительной войны на территории Европы. Об этом 5 октября написал бывший советник главы минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в сосцети X (ранее Twitter).

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительный региональный военный конфликт», — отметил эксперт.

Ранее экс-советник главы Пентагона указывал на то, что Киев фактически потерпел поражение в конфликте, потому что военные запасы западных государств полностью истощились.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин рассказал, где завершится специальная военная операция. Глава государства подчеркнул, что тут дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России.

Американский историк Хэл Брэндс ранее в этот же день написал, что Киев из-за сокращения поддержки со стороны США может оказаться в патовой ситуации и даже начать просить мира на невыгодных для себя условиях. По мнению Брэндса, другие страны Запада не смогут обеспечить нужды украинской армии до 2025 года.