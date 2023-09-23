Вашингтон, 23 сентября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Визит в США Владимир Зеленский совершил только лишь ради денег, а для Вашингтона пришло время «очнуться» и подумать о своих интересах. Такое заявление сделал 22 сентября предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение своей кандидатуры в президенты от Республиканской партии, слова политика приводит Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Полагаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединенных Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны. Во время своей последней поездки он назвал это (поддержку Украины, — ред.) инвестицией, а не благотворительностью», — указал Рамасвами.

Политик отметил, что украинский глава и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что идут деньги, выделенные в качестве помощи Киеву. Рамасвами пояснил, что для США настал момент «очнуться» и задуматься над тем, как поддержка Киева способствует продвижению американских интересов и как избежать конфликта «с ядерной державой» и не допустить начала третьей мировой войны.

По мнению Рамасвами, Белому дому надо сосредоточиться на достижении мира на «справедливых условиях» и на продвижении интересов США. Бизнесмен уточнил, что именно он предложил самую чёткую стратегию для достижения этой цели.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что украинский глава пожертвовал доверием к собственной стране ради американских денег. Он напомнил, что глава киевского режима заявил о готовности провести выборы на Украине в случае получения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона.

Рамасвами считает, что правительство США вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Кандидат пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.