Вашингтон, 29 августа, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что американское правительство вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Таким мнением он поделился 29 августа в соцсети Х (бывшая Twitter).

CNP/AdMedia/Global Look Press Вивек Рамасвами

Он прокомментировал мем об американской внешнеполитической риторике. В меме изображён мужчина, надевающий клоунский нос и парик, который вспоминает о лжи американских властей о своих действиях на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке.

«Добавьте к этому списку происхождение COVID-19, мошеннические обвинения о связях [экс-президента США Дональда] Трампа с Россией и ноутбук Хантера Байдена», — говорится в его комментарии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рамасвами пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.

Тем временем опросы показали, что 45% американских избирателей считают бывшего президента США Дональда Трампа сильнейшим кандидатом в рамках будущего вероятного противостояния с Джозефом Байденом на президентских выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах в 2024 году.

Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону ранее заявил, что действующий президент США не в силах содействовать прекращению конфликта на Украине. При этом Трамп отметил, что, по его мнению, действующий глава Белого дома разумом ещё слабее, чем физически.