Вашингтон, 28 августа, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году, примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Об этом он написал в своей колонке в журнале American Conservative.

Ron Sachs/CNP/AdMedia/globallookpress Бизнесмен Вивек Рамасвами

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок», — написал он, добавив, что хорошая сделка требует, чтобы все стороны «получили от неё какую-то выгоду».

Рамасвами высказал мнение о том, что чем дольше продолжается конфликт на территории Украины, тем более ясно становится, что «единственным победителем» станет лишь Китай.

Как передавало ИА Регнум, опросы показали, что 45% американских избирателей считают бывшего президента США Дональда Трампа сильнейшим кандидатом в рамках будущего противостояния с Джозефом Байденом на президентских выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах Америки в 2024 году.

Экс-президент США Трамп собрал более 72 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, тем самым в несколько раз опередив любого из конкурентов от Республиканской партии.

Главный конкурент Трампа от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис смог собрать лишь 17,2 миллиона долларов.

Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону заявил, что действующий президент США Джозеф Байден не в силах содействовать прекращению конфликта на Украине. При этом политик отметил, что, по его мнению, действующий глава Белого дома слабее разумом, чем физически.