Москва, 5 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Образ учителя будущего в России» прошёл 5 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Москве, сообщили в пресс-службе этой организации.

Круглый стол ЭИСИ. Круглый стол ЭИСИ. Телеграм-канал eisragenda

Мероприятие было посвящено Дню учителя, а также роли педагога и трансформации главных задач образования в РФ. Модератор круглого стола, кандидат политических наук, доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров заявил, что эта профессия непосредственно связана с путём развития, избранным Россией.

«Учитель — это инженер человеческих душ, который готовит будущее поколение. Можно говорить о том, что с таким подходом и наше образование — на конкурентных и даже лидирующих мировых позициях», — подчеркнул эксперт.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова в свою очередь отметила, что высокие результаты учительского труда также связаны с тем, что педагоги постоянно развиваются и повышают уровень своей профессиональной компетенции, несмотря на консервативный характер этой профессии. Она заявила о важности воспитательной функции, которую должен выполнять педагог.

«Важно, что воспитательная функция не просто появилась, но стала превалирующей в части работы с информацией, формирования отношений. И когда мы говорим «учитель», мы имеем в виду педагога с большой буквы», — сказала Глебова.

Заместитель директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Александр Калягин сообщил, что в последнее время престиж профессии педагога растёт. По его словам, на этот процесс оказывает влияние развитие образовательного пространства в целом.

Руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов привёл цифры из социологического исследования, которое подтвердило тезисы Калягина.

«Порядка 90% россиян при ответе на открытый вопрос о тех чувствах, с которыми они вспоминают учителей, продекларировали разные положительные чувства: благодарность, доброта, тепло, душевность. Это свидетельствует о высоком статусе учителя, отражает реальное отношение к учителям. В сумме же мы получили больше 100%, потому что некоторые респонденты называли несколько характеристик. Люди воспринимают учительский труд как призвание, а учителя — не как человека, который предоставляет услуги. Наиболее популярные личные качества, которые должны быть у учителя, по мнению опрошенных, — любовь к детям, доброжелательность, забота», — заявил глава департамента учреждения.

Мамонов указал на то, что самыми востребованными у респондентов стали профессиональные качества педагога: терпеливость, стрессоустойчивость, компетентность и грамотность.

Председатель комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член Общественного совета при Министерстве просвещения Наталья Кравченко заявила, что заказчиками образования выступают государство и общество, которые имеют как сходство задач, так и их различие.

«Государство ставит задачей сформировать человеческий капитал и воспитать гражданина. И для государства система образования — та среда, где такие люди растут. Второй заказчик — это общество, родитель, для которого возникает такой момент, как счастье. Мы все хотим, чтобы дети могли состояться как личности, состояться в профессии. Дети считывают очень многое через своих педагогов», — сказала она.

Председатель совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов рассказал об истории становления системы образования в России. Он отметил, что у страны имеется колоссальный опыт педагогической школы.

Учитель Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова для одарённых детей Борис Лавринов привёл пример своей педагогической практики.

«Мой преподавательский опыт — 10 лет, и за это время отношение к учителю изменилось. Ребята стали больше советоваться с педагогами относительно выбора дальнейшей образовательной траектории. Это значит, что наш учительский социальный статус вырос», — подчеркнул он.

5 октября российские педагоги отмечали свой профессиональный праздник День учителя. В системе образования России работают около более 2,3 млн педагогов.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В стране проходит множество мероприятий, направленных на повышение престижа профессии учителя, что является одним из ключевых задач национального проекта «Образование».